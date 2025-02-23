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12:05, 23 февраля 2025Россия

Путин наградил одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

Путин наградил Звездой Героя одолевшего солдата ВСУ штурмовика Григорьева
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героя РФ штурмовика Андрея Григорьева, который одолел в рукопашном бою военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония награждения проходит сегодня в Кремле. Она приурочена к Дню защитника Отечества.

Видел рукопашной схватки российского солдата, жителя Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим распространилось в начале января. На кадрах, записанных на фронте в Донецкой народной республике (ДНР) еще осенью 2024 года, запечатлен ножевой бой.

По итогам схватки солдат ВСУ проиграл, но попросил россиянина не добивать его и позволить уйти. Андрей Григорьев просьбу своего противника выполнил. После этого украинский военнослужащий назвал Григорьева «самым лучшим бойцом в мире».

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