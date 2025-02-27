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11:30, 27 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно требование Зеленского для подписания расширенного соглашения по недрам

Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США без расширенных гарантий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет новое соглашение с США об использовании полезных ископаемых без расширенных гарантий безопасности для страны. Об этом пишет The Economist со ссылкой на правительственный источник.

«Зеленский не намерен подписывать второе, более полное соглашение, которое не включало бы более широкие гарантии безопасности», — сообщил собеседник. Издание отмечает, что проект первого соглашения Киева и Вашингтона является рамочным и включает только упоминания «защиты взаимных инвестиций».

The Economist стало известно требование Зеленского для подписания расширенного соглашения о партнерстве с США, так как отсутствие прямых упоминаний гарантий безопасности вызвало недовольство украинского руководства. При этом отмечается, что в преамбуле первого соглашения упоминаются более широкая «архитектура соглашений» и «поддержка получения гарантий безопасности». Издание подчеркивает, что более широкое соглашение по недрам потребует ратификации в Верховной Раде Украины.

Ранее кабинет министров Украины одобрил соглашение о совместном с США инвестиционном фонде. Киев обязуется вносить в фонд 50 процентов будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

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