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20:07, 27 февраля 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @rebeccafilip

Бортпроводница ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в синей мини-юбке и белой рубашке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила оранжевым шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью стюардессы. «Милая», «Великолепная», «Вау, такая красивая», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала любимое направление для полетов. В ролике речь идет про Азию. Автор публикации объяснила, что в первую очередь роль играют пассажиры — в силу культурных особенностей азиаты кажутся ей очень скромными и неприхотливыми.

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