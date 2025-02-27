Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:38, 27 февраля 2025Экономика

В российском городе жилой дом начал разваливаться после капремонта

В Нижнем Тагиле дом 40-х годов постройки начал разваливаться после капремонта
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле дом начал стремительно разрушаться после проведенного в нем капремонта. О состоянии здания горожане рассказали в выпуске передачи «Вести».

Конструкции в доме начали подводить 15 лет назад после того, как он попал в федеральную программу капремонта. Результаты работ собственников не удовлетворили. «Это не ремонт, это пародия на ремонт! Это чисто откат был денег, все — больше это никак не назовешь», — жалуются они. Проблемы наблюдаются и с кровлей, и с подвалом, и с фасадом. Перекрытия уже не выдерживают и проваливаются под весом жильцов — подобный случай уже произошел на кухне одной из квартир, когда хозяйка готовила обед. Батареи в доме почти не греют, из-за чего температура в квартирах не поднимается выше 17 градусов тепла.

Здание 40-х годов постройки власти никак не желают признать аварийным — оснований для этого межведомственная комиссия просто не находит. Отстоять права жильцов взялась прокуратура, подав иск в суд. Городскую администрацию собираются заставить организовать строительную экспертизу для проверки состояния дома. Суд удовлетворил иски, но решения еще не вступили в законную силу.

Ранее в том же российском городе собственники дома 50-х годов постройки сетовали на отсутствие тепла, вечные заливы и разросшуюся плесень. С ворохом коммунальных проблем горожанам решили помочь в Следкоме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

      Более половины студентов московских колледжей нашли работу во время учебы

      Алаудинов показал архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти

      Бари Алибасов рассказал о вони от Юрия Лозы

      В МИД раскрыли цель переговоров между Россией и США

      Москвичей предупредили о мокром снеге

      Взрыв у здания правительства российского региона квалифицировали как теракт

      Буданов назвал дезинформацией скандалы с участием военкомов на Украине

      Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования

      В США спрогнозировали снижение населения Украины к концу века до 15 миллионов человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше