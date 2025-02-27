В российском городе жилой дом начал разваливаться после капремонта

В Нижнем Тагиле дом 40-х годов постройки начал разваливаться после капремонта

В Нижнем Тагиле дом начал стремительно разрушаться после проведенного в нем капремонта. О состоянии здания горожане рассказали в выпуске передачи «Вести».

Конструкции в доме начали подводить 15 лет назад после того, как он попал в федеральную программу капремонта. Результаты работ собственников не удовлетворили. «Это не ремонт, это пародия на ремонт! Это чисто откат был денег, все — больше это никак не назовешь», — жалуются они. Проблемы наблюдаются и с кровлей, и с подвалом, и с фасадом. Перекрытия уже не выдерживают и проваливаются под весом жильцов — подобный случай уже произошел на кухне одной из квартир, когда хозяйка готовила обед. Батареи в доме почти не греют, из-за чего температура в квартирах не поднимается выше 17 градусов тепла.

Здание 40-х годов постройки власти никак не желают признать аварийным — оснований для этого межведомственная комиссия просто не находит. Отстоять права жильцов взялась прокуратура, подав иск в суд. Городскую администрацию собираются заставить организовать строительную экспертизу для проверки состояния дома. Суд удовлетворил иски, но решения еще не вступили в законную силу.

Ранее в том же российском городе собственники дома 50-х годов постройки сетовали на отсутствие тепла, вечные заливы и разросшуюся плесень. С ворохом коммунальных проблем горожанам решили помочь в Следкоме.