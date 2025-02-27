Таинственные вонючие сгустки вынесло на пляж в одной стране

В Великобритании на пляж в Борнмуте вынесло таинственные вонючие сгустки

В Великобритании на пляж города Борнмут, графство Дорсет, вынесло вонючие сгустки таинственного вещества. Об этом пишет The Sun.

Странное вещество появилось на протяженном отрезке городского пляжа. Жители Борнмута начали делиться снимками сгустков в социальных сетях. Некоторые предположили, что это белая краска или пальмовое масло, которое превращается в густую массу в воде. Появились также версии, что это клей, воск, грибок или плесень.

Однако власти города заявили, что происхождение сгустков пока не установлено. Образцы вещества отправили на экспертизу. «Мы следим за развитием ситуации и просим посетителей пляжа избегать контакта с веществом. Не подпускайте детей и держите собак на поводках, если наткнетесь на эти отложения», — сказали в горсовете.

Горожане, которые случайно наступили в вещество, сказали, что оно плохо пахнет и очень липкое. «Меня просто бесит, когда я это вижу. Просто подумайте, что они теперь стали сбрасывать в наше море», — заявила жительница Борнмута.

Ранее сообщалось, что в Австралии рок-музыканту Брайану Адамсу пришлось отменить свой концерт из-за проблем с водоснабжением на улице. Городская канализация оказалась забита огромным «жирбергом».

