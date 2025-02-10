Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:54, 10 февраля 2025Из жизни

Огромный «жирберг» из канализации сорвал концерт рок-музыканта

В Австралии концерт певца Брайана Адамса отменили из-за огромного сгустка жира
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Брайан Адамс

Брайан Адамс. Фото: Cynthia Karam / Reuters

В городе Петра, Австралия, рок-музыканту Брайану Адамсу пришлось отменить свой концерт из-за проблем с водоснабжением на улице. Об этом пишет The Guardian.

Брайан Адамс должен был выступить на городской арене RAC Arena 9-го февраля. Однако ранее на улице Веллингтон-стрит, где расположена площадка, начались проблемы со сточными водами. Местная канализация оказалась забита огромным «жирбергом» — так называют застывшие сгустки из жира, оставшиеся после приготовления еды, а также из влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

Из-за засора сточные воды стали выливаться на улицы, и местные власти испугались, что подобное может произойти и в туалетах арены. Как сообщается, компания, занимающаяся водоснабжением в Петре, Perth Water Corporation пыталась исправить проблему до выступления певца, однако не сумела и фактически сорвала концерт.

Материалы по теме:
«Такие люди в канализацию не полезут» Ловкие воры опустошили хранилище алмазов и ушли по зловонной трубе. Их выдали мелочи
«Такие люди в канализацию не полезут»Ловкие воры опустошили хранилище алмазов и ушли по зловонной трубе. Их выдали мелочи
10 февраля 2019
«Они должны играть, пока босс не отпустит» Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
«Они должны играть, пока босс не отпустит»Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
1 мая 2023

Не подозревающие ни о чем фанаты Адамса ждали начала концерта несколько часов, как вдруг им сообщили о его отмене. Всем поклонникам пообещали вернуть деньги за билеты, однако они остались недовольны тем, что их так поздно предупредили о происходящем.

Ранее сообщалось, что на пляжах Сиднея, Австралия, стали появляться таинственные маленькие шары белого и серого цветов. В них нашли углеводороды, жирные кислоты и бактерии группы кишечной палочки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Лавров предупредил о пересмотре обязательств России перед международным организациями

      Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

      Москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла»

      В ЕК призвали Украину пересмотреть условия военного положения

      Дочь Любови Толкалиной показала обнаженные фото

      Россиянин с ножом атаковал машину росгвардейцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше