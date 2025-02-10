Огромный «жирберг» из канализации сорвал концерт рок-музыканта

В Австралии концерт певца Брайана Адамса отменили из-за огромного сгустка жира

В городе Петра, Австралия, рок-музыканту Брайану Адамсу пришлось отменить свой концерт из-за проблем с водоснабжением на улице. Об этом пишет The Guardian.

Брайан Адамс должен был выступить на городской арене RAC Arena 9-го февраля. Однако ранее на улице Веллингтон-стрит, где расположена площадка, начались проблемы со сточными водами. Местная канализация оказалась забита огромным «жирбергом» — так называют застывшие сгустки из жира, оставшиеся после приготовления еды, а также из влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

Из-за засора сточные воды стали выливаться на улицы, и местные власти испугались, что подобное может произойти и в туалетах арены. Как сообщается, компания, занимающаяся водоснабжением в Петре, Perth Water Corporation пыталась исправить проблему до выступления певца, однако не сумела и фактически сорвала концерт.

Не подозревающие ни о чем фанаты Адамса ждали начала концерта несколько часов, как вдруг им сообщили о его отмене. Всем поклонникам пообещали вернуть деньги за билеты, однако они остались недовольны тем, что их так поздно предупредили о происходящем.

Ранее сообщалось, что на пляжах Сиднея, Австралия, стали появляться таинственные маленькие шары белого и серого цветов. В них нашли углеводороды, жирные кислоты и бактерии группы кишечной палочки.

