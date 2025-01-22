Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:12, 22 января 2025Из жизни

В таинственных шарах с пляжей Австралии нашли кишечную палочку

The Guardian: В шарах, появляющихся на пляжах Сиднея, нашли кишечную палочку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

Австралийские ученые изучили таинственные шары с пляжей Сиднея, Австралия, и нашли в них бактерии, которые водятся в фекалиях. Об этом пишет The Guardian.

Местным властям пришлось закрыть еще девять пляжей из-за неопознанных шаров, которые на них появились. Образцы были переданы Управлению по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса (EPA). Его сотрудники обнаружили в шарах углеводороды, жирные кислоты и бактерии группы кишечной палочки. В некоторых образцах также были следы пемзы — пористого вулканического стекла.

Новые данные EPA не отвергают основную теорию о шарах. Их состав похож на состав «жирбергов» — так называют застывшую в канализационной системе массу из жира, оставшегося после приготовления еды, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

Материалы по теме:
Пепельный угар Кто убил флоресских «хоббитов» и готовится уничтожить человечество
Пепельный угарКто убил флоресских «хоббитов» и готовится уничтожить человечество
31 марта 2016
Посыпали пеплом Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Посыпали пепломНеобратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
25 сентября 2017

EPA пока не стало называть источник происхождения шаров. Тем не менее многие специалисты, в том числе эксперт по гражданскому строительству Стюарт Хан, обвиняют во всем станции по очистке сточных вод. Однако представители предприятий заявили, что не наблюдали никаких перебоев в работе, и отвергли все обвинения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде житель деревни в провинции Накхонситхаммарат обнаружил останки «инопланетного монстра» в мангровом лесу на берегу Сиамского залива, испугался и убежал. Позже мужчина узнал, что наткнулся на останки малой косатки, которых также называют черными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пендосы». Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      Samsung представила новые флагманы

      Байден пообещал молиться о процветании США

      В таинственных шарах с пляжей Австралии нашли кишечную палочку

      США направят тысячи военных на защиту границы с Мексикой

      В США оценили обещания Трампа по конфликту на Украине

      На российских подростков обрушилась эпидемия облысения. Они не могут справиться со стрессом и лысеют уже в 15 лет

      Любителям пива рассказали о влиянии этого напитка на здоровье

      Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров

      В России ответили на требование Трампа заключить сделку по Украине под угрозой санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше