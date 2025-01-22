В таинственных шарах с пляжей Австралии нашли кишечную палочку

The Guardian: В шарах, появляющихся на пляжах Сиднея, нашли кишечную палочку

Австралийские ученые изучили таинственные шары с пляжей Сиднея, Австралия, и нашли в них бактерии, которые водятся в фекалиях. Об этом пишет The Guardian.

Местным властям пришлось закрыть еще девять пляжей из-за неопознанных шаров, которые на них появились. Образцы были переданы Управлению по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса (EPA). Его сотрудники обнаружили в шарах углеводороды, жирные кислоты и бактерии группы кишечной палочки. В некоторых образцах также были следы пемзы — пористого вулканического стекла.

Новые данные EPA не отвергают основную теорию о шарах. Их состав похож на состав «жирбергов» — так называют застывшую в канализационной системе массу из жира, оставшегося после приготовления еды, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

EPA пока не стало называть источник происхождения шаров. Тем не менее многие специалисты, в том числе эксперт по гражданскому строительству Стюарт Хан, обвиняют во всем станции по очистке сточных вод. Однако представители предприятий заявили, что не наблюдали никаких перебоев в работе, и отвергли все обвинения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде житель деревни в провинции Накхонситхаммарат обнаружил останки «инопланетного монстра» в мангровом лесу на берегу Сиамского залива, испугался и убежал. Позже мужчина узнал, что наткнулся на останки малой косатки, которых также называют черными.

