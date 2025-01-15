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10:50, 15 января 2025Из жизни

Девять пляжей закрыли из-за появившихся на них таинственных шаров

На девяти пляжах Сиднея снова появились шары, похожие на жирберги
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: 10 News First / Youtube

Девять пляжей Сиднея, Австралия, закрыли для посещения после того, как на них вынесло таинственные шары белого и серого цветов. Об этом пишет The Guardian.

На севере Сиднея снова появились странные маленькие шары. Сотрудники Управления по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса собрали их для изучения. Они сталкиваются с этим явлением не в первый раз, но все еще не могут установить происхождение шаров.

Сначала эксперты предполагали, что на австралийские пляжи вынесло остатки разлива нефти, но экспертиза не подтвердила эту теорию. Исследователи нашли в собранных образцах человеческие фекалии, а также химические вещества. Этот состав, как отмечают ученые, похож на состав «жирбергов» — застывшую в канализационной системе массу из масла и жира, которые остаются после приготовления еды, и чего-то неразлагающегося (например, влажных салфеток).

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Согласно этой теории, шары могли оказаться на пляжах из-за неправильной работы заводов по очистке сточных вод. Однако представители предприятий заявили, что не наблюдали никаких перебоев в работе, и отвергли все обвинения. «На данный момент мы не знаем, что это такое, и это делает ситуацию еще более тревожной», — отметила глава объединения северных пляжей Сиднея.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берег в городе Перт вынесло загадочное животное, которое прохожие назвали «инопланетным существом». Тело животного напоминало акулье, однако голова была плоской, а рот расположен под рылом, как у ската.

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