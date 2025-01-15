Девять пляжей закрыли из-за появившихся на них таинственных шаров

На девяти пляжах Сиднея снова появились шары, похожие на жирберги

Девять пляжей Сиднея, Австралия, закрыли для посещения после того, как на них вынесло таинственные шары белого и серого цветов. Об этом пишет The Guardian.

На севере Сиднея снова появились странные маленькие шары. Сотрудники Управления по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса собрали их для изучения. Они сталкиваются с этим явлением не в первый раз, но все еще не могут установить происхождение шаров.

Сначала эксперты предполагали, что на австралийские пляжи вынесло остатки разлива нефти, но экспертиза не подтвердила эту теорию. Исследователи нашли в собранных образцах человеческие фекалии, а также химические вещества. Этот состав, как отмечают ученые, похож на состав «жирбергов» — застывшую в канализационной системе массу из масла и жира, которые остаются после приготовления еды, и чего-то неразлагающегося (например, влажных салфеток).

Согласно этой теории, шары могли оказаться на пляжах из-за неправильной работы заводов по очистке сточных вод. Однако представители предприятий заявили, что не наблюдали никаких перебоев в работе, и отвергли все обвинения. «На данный момент мы не знаем, что это такое, и это делает ситуацию еще более тревожной», — отметила глава объединения северных пляжей Сиднея.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берег в городе Перт вынесло загадочное животное, которое прохожие назвали «инопланетным существом». Тело животного напоминало акулье, однако голова была плоской, а рот расположен под рылом, как у ската.