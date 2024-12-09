На пляже снова стали появляться таинственные черные и белые шары

На пляже в Сиднее снова нашли таинственные шары, похожие на «жирберги»

Пляжи Сиднея, Австралия, временно закрыли для посещения, после того как снова нашли неопознанные шарики и различный мусор. Об этом сообщает ABC Australia.

Таинственные шары белого, серого и черного цветов заметили на берегу на юге Сиднея через два месяца после аналогичной находки на востоке города. Сотрудники Управления по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса очистили пляж Силвер-Бич от этого странного мусора и взяли его образцы для дальнейшего изучения.

Городской совет пригорода Сиднея Рэндуик заявил, что на местных пляжах появляются смоляные шарики, оставшиеся после разлива нефти. Однако другие исследователи нашли в собранных образцах человеческие фекалии, а также химические вещества. Этот состав, как отмечают ученые, похож на состав «жирбергов» — застывшую в канализационной системе массу из масла и жира, которые остаются после приготовления еды и чего-то неразлагающегося (например, влажных салфеток).

Профессор химии Университета Нового Южного Уэльса Джон Бевес также заявил, что шары из Сиднея не могут быть связаны с нефтью. В них, по его словам, содержатся отходы жизнедеятельности человека — растительное масло, дизельное топливо и даже метамфетамин. При этом он отметил, что не знает, как шары оказались в воде, а потом на пляже. У Бевеса есть несколько предположений: либо их смыло в море из местной канализационной системы, либо их слили с какого-то судна.

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