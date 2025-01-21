Житель деревни обнаружил на берегу «инопланетного монстра» и убежал

В Таиланде мужчина нашел останки косатки в мангровом лесу и испугался

В Таиланде житель деревни в провинции Накхонситхаммарат обнаружил останки «инопланетного монстра» в мангровом лесу на берегу Сиамского залива. Об этом пишет The Thaiger.

Пинидж Бансуван нашел загадочное существо в мангровом лесу в 50 метрах от берега и сначала принял его за краба. «Я ставил ловушку на крабов, когда увидел разлагающееся существо с длинными острыми зубами. Я испугался и убежал! Никогда не видел ничего подобного!» — рассказал мужчина.

Позже он успокоился, вернулся к останкам и сфотографировал их. Местные жители сразу же выдвинули множество теорий относительно происхождения существа. Одни посчитали, что это некое мифическое создание, другие — что инопланетянин. В итоге на место прибыли сотрудники департамента морских ресурсов и выяснили, что Бансуван обнаружил на берегу останки малой косатки, которых также называют черными.

«Странно видеть их вблизи берега, их вообще видят нечасто. В данном случае это молодая особь длиной около 3,5 метра, при том что взрослые достигают шести метров в длину. К сожалению, мы не смогли установить пол животного из-за разложения», — рассказал биолог Раттанапорн Факфиан.

Он также предположил, что животное оказалось в мангровом лесу из-за недавних сильных ветров и высоких приливов, которые затопили часть береговой линии.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берег вынесло загадочное животное, которое тоже сочли «инопланетным существом». Тушу странной рыбы, которую очевидцы описали как смесь акулы и ската, заметили на популярном пляже.

