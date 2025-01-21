Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:14, 21 января 2025Из жизни

Житель деревни обнаружил на берегу «инопланетного монстра» и убежал

В Таиланде мужчина нашел останки косатки в мангровом лесу и испугался
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

В Таиланде житель деревни в провинции Накхонситхаммарат обнаружил останки «инопланетного монстра» в мангровом лесу на берегу Сиамского залива. Об этом пишет The Thaiger.

Пинидж Бансуван нашел загадочное существо в мангровом лесу в 50 метрах от берега и сначала принял его за краба. «Я ставил ловушку на крабов, когда увидел разлагающееся существо с длинными острыми зубами. Я испугался и убежал! Никогда не видел ничего подобного!» — рассказал мужчина.

Позже он успокоился, вернулся к останкам и сфотографировал их. Местные жители сразу же выдвинули множество теорий относительно происхождения существа. Одни посчитали, что это некое мифическое создание, другие — что инопланетянин. В итоге на место прибыли сотрудники департамента морских ресурсов и выяснили, что Бансуван обнаружил на берегу останки малой косатки, которых также называют черными.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

«Странно видеть их вблизи берега, их вообще видят нечасто. В данном случае это молодая особь длиной около 3,5 метра, при том что взрослые достигают шести метров в длину. К сожалению, мы не смогли установить пол животного из-за разложения», — рассказал биолог Раттанапорн Факфиан.

Он также предположил, что животное оказалось в мангровом лесу из-за недавних сильных ветров и высоких приливов, которые затопили часть береговой линии.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берег вынесло загадочное животное, которое тоже сочли «инопланетным существом». Тушу странной рыбы, которую очевидцы описали как смесь акулы и ската, заметили на популярном пляже.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

      Украинский куратор обещал три миллиона рублей поджигателям российского вертолета и обманул

      Названа причина решения Трампа повременить с введением пошлин на товары из Китая

      Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

      Врач раскрыл эффективный способ укрепить иммунитет

      У звезды «Солдат» резко ухудшилось состояние здоровья

      Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

      Момент уничтожения беспилотника у авиационного завода над Смоленском попал на видео

      Савеловский рынок на севере Москвы сменил владельца

      Житель деревни обнаружил на берегу «инопланетного монстра» и убежал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше