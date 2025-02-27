Трамп назвал тяжелую задачу на Украине

Трамп назвал урегулирование на Украине тяжелой задачей и обещал ее выполнить

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о гарантиях безопасности Украине станет довольно приятной. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп предположил, что беседа о гарантиях безопасности Украине станет очень приятной. Он также назвал тяжелую задачу на Украине и счел, что таким станет урегулирование конфликта. При этом Трамп обещал добиться этой цели.

«Тяжелая беседа — будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ — да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится», — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам урегулирования кризиса на Украине необходимо достичь «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности». «Нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный надежными гарантиями безопасности», — подчеркнул российский лидер.