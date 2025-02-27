Трехлетний ребенок стал жертвой пожара в российском регионе

Трехлетний ребенок стал жертвой пожара в Нижегородской области

Трехлетний ребенок стал жертвой пожара в Нижегородской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Пожар разгорелся в одной из многоэтажек Дзержинска. Он произошел по вине другого ребенка, находившегося в соседней квартире.

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру, в которой находилась семья из четырех человек. Им, в том числе беременной женщине, пришлось выпрыгнуть из окна. Мальчика спасти не удалось — он надышался угарным газом.

Ранее в Ростовской области двое детей стали жертвами пожара в частном доме. Мальчики находились без присмотра в строении, на которое перекинулся огонь. Отец детей сумел вынести их на улицу, однако было уже поздно, прокомментировали случившееся в МЧС России.