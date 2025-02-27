ЦБ резко повысил официальный курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара на 28 февраля на 1,77 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара на 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Официальный курс доллара на пятницу составил примерно 87,7 рубля. Для сравнения, в четверг, 27 февраля, котировки американской валюты находились на уровне в 85,93 рубля. Таким образом ЦБ повысил официальный курс доллара на 1,77 рубля.

Регулятор также заметно повысил курс евро. Официальные котировки европейской валюты на завтра составят 92,04 рубля. В четверг они находились на уровне в 90,18 рубля. Прирост составил 1,86 рубля. Что касается юаня, то курс китайской валюты повысили примерно на 22 копейки, до 11,96 рубля.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова связала продолжительное укрепление рубля к доллару с положительным эффектом от продолжающихся российско-американских переговоров по поводу завершения боевых действий на Украине. В дальнейшем на динамику может повлиять и возможное частичное снятие американских санкций с РФ. Глава отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, в свою очередь, заявил о техническом перегреве рубля. Оказать поддержку российской валюте в краткосрочной перспективе может начало очередного налогового периода. Однако в дальнейшем курс доллара с большой долей вероятности начнет вновь укрепляться.