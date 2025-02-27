Участник СВО рассказал о ранении в первом же штурме и возвращении на фронт

ВГТРК: Боец СВО из Волгоградской области получил ранение в первом штурме

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Волгоградской области получил ранение в первом штурме. Об этом он рассказал ГТРК «Волгоград-ТРВ».

По данным канала, в зоне спецоперации боец был штурмовиком и снайпером, участвовал в боях за Клещеевку и Часов Яр и был тяжело ранен.

«В первом же штурме. Клещеевку брали (...) Сразу, первое задание, первое ранение. Осколочное. "Баба Яга", артиллерия, танки. Всем накрыло, чем можно вообще», — рассказал россиянин.

После восстановления в госпитале военнослужащий принял решение вернуться на передовую. Его назначили командиром роты снайперов. При выполнении боевого задания боец снова был ранен, попав под атаку беспилотников. Его спасли сослуживцы.

«Как раз дождь пошел. Дроны меньше летают в плохую погоду. Меня тащили ребята без остановки. Я лежал и плакал, читал "Отче наш" и говорил: "Зачем вы за мной вообще пришли?". "За тобой", – говорят. - "Мы своих не бросаем"», — вспомнил россиянин, отметив, что тогда чувствовал, что находится на волоске от смерти.

Ранее другой участник СВО рассказал, что нашел в грязи старинную икону со своим именем, которая впоследствии спасла его при обстреле.