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16:01, 27 февраля 2025Силовые структуры

Устроивший взрыв у здания правительства российского региона попал на видео

Видеокамера сняла устроившего взрыв у здания самарского правительства
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Взрыв у здания правительства российского региона квалифицировали как теракт

Уличная видеокамера сняла мужчину, устроившего взрыв у здания правительства Самарской области. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина бежит по лестнице.

После взрыва он сел в поджидавшую его машину. По подозрению задержаны отец и сын — оба жители Самарской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте и незаконном обороте взрывного устройства.

Задержанный объяснил в полиции, что пошел на преступление, так как ему не нравилась работа областного правительства. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

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