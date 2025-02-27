Устроивший взрыв у здания правительства российского региона попал на видео

Уличная видеокамера сняла мужчину, устроившего взрыв у здания правительства Самарской области. Запись публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как мужчина бежит по лестнице.
После взрыва он сел в поджидавшую его машину. По подозрению задержаны отец и сын — оба жители Самарской области.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте и незаконном обороте взрывного устройства.
Задержанный объяснил в полиции, что пошел на преступление, так как ему не нравилась работа областного правительства. В момент совершения преступления мужчина был пьян.