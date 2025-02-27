Взрыв у здания правительства российского региона квалифицировали как теракт

СК возбудил дело о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области

Начало событий в новости В отношении бросившего гранату в здание областного правительства россиянина возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статьям 205 УК РФ («Теракт») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

По данным СК, около 5:30 часов по местному времени мужчина бросил на лестницу правительственного здания взрывоопасный предмет и скрылся на автомобиле под управлением сообщника. В результате происшествия пострадавших нет.

По горячим следам были задержаны местные жители — отец и сын — по подозрению в причастности к взрыву. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В момент совершения преступления мужчина был пьян.

О том, что неизвестный бросил гранату в здание регионального правительства утром 27 февраля, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.