В Баку собрались построить Кремниевую долину

Бизнесмен Агаларов: В Баку может появиться аналог Кремниевой долины

В столице Азербайджана Баку собрались построить аналог американской Кремниевой долины. О таких планах рассказал президент Agalarov Development, бизнесмен Эмин Агаларов, его слова передают РИА Новости.

Создание финансового центра и IT-кластера рассматривают на территории курортного города Sea Breeze в Баку, уточнил предприниматель. По словам Агаларова, сейчас идут переговоры с министерством экономики Азербайджана о деталях реализации проекта.

«Мы хотим, помимо международных бизнесов, интегрировать еще IT-кластер, чтобы люди, которые занимаются этой сферой, могли работать и жить на море», — рассказал бизнесмен.

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