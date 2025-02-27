Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 27 февраля 2025Экономика

В Баку собрались построить Кремниевую долину

Бизнесмен Агаларов: В Баку может появиться аналог Кремниевой долины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Uladzik Kryhin / Shutterstock / Fotodom  

В столице Азербайджана Баку собрались построить аналог американской Кремниевой долины. О таких планах рассказал президент Agalarov Development, бизнесмен Эмин Агаларов, его слова передают РИА Новости.

Создание финансового центра и IT-кластера рассматривают на территории курортного города Sea Breeze в Баку, уточнил предприниматель. По словам Агаларова, сейчас идут переговоры с министерством экономики Азербайджана о деталях реализации проекта.

«Мы хотим, помимо международных бизнесов, интегрировать еще IT-кластер, чтобы люди, которые занимаются этой сферой, могли работать и жить на море», — рассказал бизнесмен.

Ранее в Киргизии собрались построить экологически чистый город. Населенный пункт площадью более 353 гектаров получит название Кеми-Сити и расположится в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области. Президент Республики Садыр Жапаров кабмину разработать и утвердить концепцию строительства до 1 июня 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о «плохо пахнущем» деле генерала Суровикина

      Захарова высказалась о словах вероятного канцлера Германии о месте России в мире

      Российские военные захватили у ВСУ «невероятно редкий» пулемет. Как он выглядит?

      Депутат Рады раскрыл посредника в организации встречи Зеленского и Трампа

      Путин призвал быстрее внедрять в производство разработки ученых

      В России нескольких студенток похитили и жестоко пытали на автомойке. Что случилось с ними?

      Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с мошенниками

      Замгенсека ООН назвал ударом под дых сокращение помощи Запада

      Таксист обманул незрячего россиянина и списал с его карты полмиллиона рублей

      Блиновская выступила в суде и заявила о необходимости быть рядом с детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше