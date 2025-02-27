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01:48, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

В Британии назвали способ Украины противостоять Трампу

Economist: Мобилизация молодежи станет единственным шансом Киева против сделки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мобилизация молодежи станет единственным шансом Украины противостоять предлагаемой президентом США Дональдом Трампом сделки. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

В частности, такое мнение выразил высокопоставленный американский чиновник. Он отметил, что в случае продолжения боевых действий мобилизация должна быть жестче.

Издание подчеркивает, что отправка молодежи на фронт ускорит рост боевой мощи. При этом авторы обращают внимание на «противоречивую» бронь от мобилизации для ряда украинцев.

«Зеленский пытается усидеть на двух стульях... Но ему, возможно, придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет сохранить страну», — рассказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации, новобранцев планируется привлекать деньгами. Он отметил, что на Украине нет «необходимого количества людей, которых можно получить по мобилизации».

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