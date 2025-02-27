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02:15, 27 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили о перехвате радиопереговоров командования ВСУ

В ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ под Красноармейском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) перехватила радиопереговоры между представителем командно-наблюдательного пункта с позывным Сигма и командующими позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывными Селезень и Качур. Об этом сообщил Telegram-канал силового ведомства республики.

Отмечается, что указанные позиции расположены в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Сначала командир приказывает Селезню отразить атаку Российской армии, после чего получает доклад от Качура о том, что бойцы соседнего подразделения не выдержали обстрела и отступили. Радиопереговоры сопровождаются ненормативной лексикой.

«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается», — указали в Народной милиции.

Ранее украинский солдат, оказавшийся в котле в Великой Новоселке в ДНР, записал прощальное видео. Он обвинил командование оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило украинских военных на произвол судьбы.

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