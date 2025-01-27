Солдат ВСУ записал предсмертное видео из Великой Новоселки в ДНР

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшийся в котле в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР), записал предсмертное видео. Он обвинил командование оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило украинских военных на произвол судьбы. Об этом пишет Telegram-канал Anna News.

На видео боец из 110-й механизированной бригады сообщает, что его и сослуживцев бросили в населенном пункте, а также передает «горячие приветы» командирам, на которых он возложил ответственность за свою смерть.

По данным Telegram-канала, военнослужащий уже попадал в похожую ситуацию под Авдеевкой, но в тот раз ему удалось выжить. «Второй раз украинцу не повезло, а сдаться в плен не хватило мозгов. Автор видео был ликвидирован российскими военными», — говорится в публикации.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал об уничтожении гарнизона ВСУ на юге Великой Новоселки.