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02:47, 27 февраля 2025Мир

В Европе выявили кризис безопасности после сближения России и США

Фидан: Страны ЕС столкнулись с кризисом безопасности после сближения РФ и США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Страны Евросоюза столкнулись с кризисом в сфере безопасности после того, как произошло сближение позиций России и США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает телеканал Al Jazeera.

«Европа в основном шла по этому пути с США, так развивались ее военные планы. Позже в уравнении не стало Америки. Затем все мобилизованные Европой политические и военные возможности провалились в пропасть», — подчеркнул турецкий министр иностранных дел.

По словам Фидана, когда Соединенные Штаты отошли в сторону, страны ЕС оказались в противостоянии с РФ. «Несомненно, Европа столкнулась с кризисом безопасности», — констатировал он.

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