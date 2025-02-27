В Госдуме оценили поправки об удвоении переработок

Депутат Бессараб: Закон об удвоении переработок может усилить эксплуатацию

Законопроект Минэкономразвития об удвоении числа допустимых переработок может усилить эксплуатацию сотрудников. Так в беседе с RTVI возможные поправки оценила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

По ее словам, ранее данный законопроект не был согласован в Государственно-правовом управлении (ГПУ) администрации президента. Парламентарий напомнила, что сейчас переработки в России не превышают 120 часов в год — причем их оплачивают в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за следующие часы. Новые поправки увеличат часы переработок до 240 — при это 120 часов намерены оплачивать в полуторном размере, и только затем другие часы будут оплачиваться двукратно.

«Здесь уже заложено некое лукавство. И, кроме того, если посчитать по производственному календарю рабочих дней на 2025 год, то это фактически девятичасовой рабочий день. На мой взгляд, это показатель усиления эксплуатации работающих», — заметила Бессараб.

Она добавила, что усилить эффективность производства и закрыть вопрос с кадрами можно и другими путями — через модернизацию оборудования, автоматизацию процессов, роботизацию производства и так далее.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что россиянам разрешат перерабатывать в два раза больше. По его словам, правительство поддержало данный законопроект.