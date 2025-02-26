Россиянам разрешат перерабатывать в два раза больше

Глава РСПП Шохин: Правительство поддержало удвоение времени сверхурочного труда

Правительство России в целом согласилось с инициативой бизнеса разрешить россиянам перерабатывать в два раза больше, чем предусмотрено Трудовым кодексом (ТК). Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «Интерфакс».

Сейчас продолжительность сверхурочных работ ограничена 120 часами в год и четырьмя часами в течение двух дней подряд. Предприниматели хотели бы, чтобы объем возможности для переработок вырос минимум до 240 часов.

По словам Шохина, инициативу в разъяснении проекта проявило Минэкономразвития, но и в целом кабинет министров отнесся к ней с пониманием. Глава РСПП подчеркнул, что если она пройдет, а вместе с ней снимут и еще ряд ограничений, то российская экономика получит около 200 тысяч работников, что важно при имеющемся дефиците кадров.

Тем не менее до перевода в проект закона предложение предстоит согласовать с администрацией президента. Шохин признал, что в Кремле опасаются начала чрезмерной эксплуатации трудящихся, что приведет к социальной напряженности. Сегодня, 26 февраля, на эту тему состоится совещание у замглавы администрации президента Максима Орешкина.

Однако глава объединения напомнил, что люди сами голосуют за увеличение переработок. Например, большое количество самозанятых связано с тем, что в силу ограничений на рабочем месте они ищут другие способы, в том числе самозанятость и подработку. Лучше будет, если работодатели получат шанс воспользоваться этим желанием на благо себе и работнику.

Ранее в РСПП предложили для решения проблем дефицита кадров в угольной отрасли разрешить допуск на такие предприятия женщин. В том числе они могли бы управлять экскаваторами и бульдозерами, работать на шахтах и рудниках. Других свободных ресурсов, особенно в моногородах, бизнесмены не наблюдают.