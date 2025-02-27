В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, никто не пострадал

В Киевской области в ночь на 27 февраля произошел пожар на промышленном объекте. Об этом сообщает в Telegram Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

О каком объекте идет речь, не уточняется. Информация о том, в каком городе он расположен, также отсутствует.

В тушении возгорания были задействованы 81 спасатель и 24 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 26 февраля в городе Шостка Сумской области раздался взрыв. Он прогремел на фоне воздушной тревоги. Сирены также работали в шести регионах Украины, в том числе в Киевской области.