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08:27, 27 февраля 2025Бывший СССР

В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте

В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, никто не пострадал
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv city / Reuters

В Киевской области в ночь на 27 февраля произошел пожар на промышленном объекте. Об этом сообщает в Telegram Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

О каком объекте идет речь, не уточняется. Информация о том, в каком городе он расположен, также отсутствует.

В тушении возгорания были задействованы 81 спасатель и 24 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 26 февраля в городе Шостка Сумской области раздался взрыв. Он прогремел на фоне воздушной тревоги. Сирены также работали в шести регионах Украины, в том числе в Киевской области.

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