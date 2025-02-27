В Кремле высказались о новых субъектах России и напомнили про Конституцию

Песков: Новые территории РФ, записанные в Конституции, являются частью страны

Новые территории России, которые записаны в Конституцию, являются неотъемлемой частью страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России», — пояснил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что это неоспоримый и необсуждаемый факт.

Ранее Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что территории новых регионов России, где граждане поддержали присоединение к РФ, никогда не будут распроданы. Он отметил, что для властей главное — то, что люди уже приняли решение присоединиться к России.