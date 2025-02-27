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12:38, 27 февраля 2025Россия

В Кремле высказались о новых субъектах России и напомнили про Конституцию

Песков: Новые территории РФ, записанные в Конституции, являются частью страны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Новые территории России, которые записаны в Конституцию, являются неотъемлемой частью страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России», — пояснил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что это неоспоримый и необсуждаемый факт.

Ранее Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что территории новых регионов России, где граждане поддержали присоединение к РФ, никогда не будут распроданы. Он отметил, что для властей главное — то, что люди уже приняли решение присоединиться к России.

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