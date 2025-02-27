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17:19, 27 февраля 2025Россия

В Курской области одобрили выплату рожденным в приграничье после вторжения ВСУ детям

В Курской области одобрили проект о выплатах рожденным после вторжения ВСУ детям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Курской области одобрили выплаты рожденным в приграничье после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) детям. Соответствующий законопроект поддержали депутаты облдумы, передает ТАСС.

В пояснительной записке уточняется, что закон разработан для поддержки семей, в которых после 6 августа 2024 и до 1 мая 2025 года родились дети.

Размер единовременной выплаты составит 150 тысяч рублей. Как следует из законопроекта, ее смогут получить жители Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов, а также города Льгова.

Ранее сообщалось о семье курян, которая с годовалым ребенком прожила больше трех месяцев в подвале. Мальчик родился в селе Николаево-Дарьино Суджанского района, когда ВСУ уже начали обстреливать населенный пункт.

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