Стали известны подробности о родившемся в атакованном ВСУ курском селе мальчике

В Курской области семья с годовалым ребенком прожила три месяца в подвале

В Курской области семья с годовалым ребенком прожила больше трех месяцев в подвале. Мальчик родился в селе Николаево-Дарьино Суджанского района, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали обстреливать населенный пункт, рассказал врио главы приграничного региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

Подробности их судьбы стали известны после того, как чиновник посетил семью. По словам Хинштейна, родившийся под обстрелами мальчик настолько привык к этому, что даже не плакал от звуков канонады. Семье удалось выжить благодаря сохранившимся запасам еды в подвале.

Глава семейства рассказывал, что во время оккупации воды не хватало, и ему приходилось ходить до колодца, всякий раз не зная, вернется ли он. «Мы были, как заключенные. Только те знают, когда их выпустят, а мы — нет», — заявил он, добавив, что единственной связью с «большой землей» оставался радиоприемник.

Когда появилась возможность эвакуации, семью с ребенком переправили в первую очередь, даже вперед раненых бойцов, вспомнил мужчина. По его словам, российские военные делились с ними своими пайками, а сами ели сырую картошку.

Со слов россиянина, всего в селе Николаево-Дарьино осталось больше 60 человек, из которых до освобождения дожили далеко не все: с несколькими соседями расправились прямо на улице, в подвалы, откуда доносились женские крики, украинские солдаты бросали гранаты.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее Хинштейн рассказывал о курянке, которая в течение полугода почти не покидала подвал дома, кроме походов до колодца за водой.