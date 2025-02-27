В Молдавии оценили шансы закрыть Русский дом в Кишиневе

Додон: Молдавия юридически не сможет закрыть Русский дом в Кишиневе

Власти Молдавии юридически не смогут закрыть Русский дом в Кишиневе. Об этом заявил экс-президент республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.

«Юридически закрыть его невозможно, потому что договор о том, чтобы Русский дом был в Молдове, автоматически был продлен еще несколько лет назад. То есть юридически это [закрыть Русский дом] сделать практически невозможно (...) Я думаю, они даже юридически не начали в этом разбираться. Им сказали сделать заявление, они его и сделали. И сейчас думают, как это исполнить.», — сказал он.

Решение молдавских властей закрыть представительство Россотрудничества в столице бывший глава государства прокомментировал словами о том, что российско-молдавские отношения находились «на дне», но «снизу опять постучали». Он также подчеркнул, что считает, что Кишинев не сможет закрыть Русский дом.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии прекратил действие совместного с Россией соглашения о функционировании культурных центров. Это произошло на фоне новостей о падении двух дронов на юге республики.