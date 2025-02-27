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21:15, 27 февраля 2025Мир

В ООН оценили диалог России и США

В ООН приветствовали диалог России и США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Globallookpress.com

В ООН приветствовали диалог РФ и США, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом Дюжаррик прокомментировал встречу делегаций стран в Стамбуле. Он отметил, что следует приветствовать любой диалог между двумя государствами «по урегулированию нерешенных вопросов».

Ранее в Стамбуле прошла первая экспертная встреча России и США. Переговоры делегаций продлились почти шесть с половиной часов: они начались в 10:02 (время совпадает с московским) и завершились в 16:23. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на укрепление доверия между двумя странами по итогам встречи по проблемам работы дипмиссий.

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