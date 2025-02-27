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14:37, 27 февраля 2025Бывший СССР

В ООН заявили о голоде на Украине

ВВП ООН: Около пяти миллионов украинцев голодают
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Emilio Morenatti / AP

Около пяти миллионов человек на Украине голодают. Об этом сообщила подведомственная ООН Всемирная продовольственная программа (ВПП) на своем сайте.

Организация сообщила, что каждая пятая семья на Украине испытывает нехватку продовольствия, а в некоторых районах востока и юга — до каждого второго. Также ВВП приводит данные, согласно которым наихудшая ситуация сложилась в контролируемой Киевом части Херсонской области, где с голодом сталкивается более половины населения.

Организация также сообщила, что многие украинцы жертвуют своей едой, чтобы накормить детей, другие влезают в долги, чтобы купить продовольствие для семей. Помимо этого, ВВП отметила рост цен в магазинах — в некоторых из них стоимость продуктов увеличилась на 25 процентов, тогда как основные овощи подорожали более чем вдвое.

Ранее жена запретила бывшему президенту Украины и бизнесмену Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) есть хот-доги на заправке. Стоя в очереди, он поинтересовался качеством еды у стоявшего впереди покупателя на кассе и решил купить хот-дог.

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