ВВП ООН: Около пяти миллионов украинцев голодают

Около пяти миллионов человек на Украине голодают. Об этом сообщила подведомственная ООН Всемирная продовольственная программа (ВПП) на своем сайте.

Организация сообщила, что каждая пятая семья на Украине испытывает нехватку продовольствия, а в некоторых районах востока и юга — до каждого второго. Также ВВП приводит данные, согласно которым наихудшая ситуация сложилась в контролируемой Киевом части Херсонской области, где с голодом сталкивается более половины населения.

Организация также сообщила, что многие украинцы жертвуют своей едой, чтобы накормить детей, другие влезают в долги, чтобы купить продовольствие для семей. Помимо этого, ВВП отметила рост цен в магазинах — в некоторых из них стоимость продуктов увеличилась на 25 процентов, тогда как основные овощи подорожали более чем вдвое.

Ранее жена запретила бывшему президенту Украины и бизнесмену Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) есть хот-доги на заправке. Стоя в очереди, он поинтересовался качеством еды у стоявшего впереди покупателя на кассе и решил купить хот-дог.