Депутат Рады Дубинский: Зеленский хранит финансовые активы в Катаре и Омане

Президент Украины Владимир Зеленский хранит собственные накопления в Саудовской Аравии, Катаре и Омане. Места хранения финансовых активов украинского лидера со ссылкой на источники из окружения Зеленского назвал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«[Зеленский] хранит деньги в форме кэш (финансы в форме наличных средств — прим. «Ленты.ру») плюс золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане», — заявил парламентарий.

Он отметил, что украинский лидер хотел бы возглавить Европу в политическом противостоянии с президентом США Дональдом Трампом в случае, если Брюссель будет готов профинансировать украинскую армию.

Ранее Дубинский обвинил Зеленского в сдаче Украины Вашингтону ради гарантий личной безопасности. Нардеп также назвал соглашение Киева и Вашингтона об использовании Соединенными Штатами украинских полезных ископаемых грабежом.