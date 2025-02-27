Дубинский: Зеленский сдает Украину ради личных гарантий безопасности

Владимир Зеленский сдает Украину Соединенным Штатам Америки. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Сейчас Зеленский Киев дарит. Да что там дарит. Согласно соглашению, которое он хочет подписать с [президентом США Дональдом] Трампом — тоже вечное, — Украина будет платить США. Впервые в истории проигравшая страна платит и победителям, и союзникам», — написал парламентарий.

Нардеп назвал соглашение Киева и Вашингтона об использовании Соединенными Штатами украинских полезных ископаемых грабежом. По его словам, Зеленский согласился на данную сделку только ради получения личных гарантий безопасности.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз пожаловалась на отстранение парламента от работы над соглашением с США по редкоземельным металлам. По ее словам, соответствующие ограничения исходят от правительства страны.