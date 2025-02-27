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17:55, 27 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Буданова о начале третьей мировой

Депутат Швыткин не согласился со словами Буданова о третьей мировой войне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Третья мировая война еще не началась, и сегодня Россия делает все возможное, чтобы этого не случилось, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в ответ на слова главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что мировой конфликт уже произошел.

«Думаю, третья мировая еще не началась и, надеюсь, не начнется. Но агрессивные действия НАТО, ЕС приближают такую возможность. Это и различные заявления о возможном размещении ядерного оружия, и другие. Сегодня страны должны понимать, что приближение или отдаление мирового конфликта зависит от всех: и от ЕС, и от США, и от России, которая делает все для его предотвращения», — сказал депутат.

США, по его мнению, сегодня делают многое для деэскалации, что кажется достаточно позитивным. Но Швыткин подчеркнул, что добиться мира, стабильности и безопасности можно только совместными усилиями всего мира.

«Сегодняшние действия США, на мой взгляд, сегодня служат деэскалации. В том числе это возможный вывод войск США из стран Восточной Европы — это стало бы очередным шагом. Но Штаты не смогут решить эту проблему в одиночку, это нужно делать всем вместе. И политики должны понимать эту ответственность», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Буданов заявил, что третья мировая война уже началась. На это, по его мнению, указывает то, что в конфликт вовлечено большинство сильнейших стран мира.

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