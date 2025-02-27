В России перечислили возможных сменщиков Зеленского

Журналист Юнашев: В роли преемника Зеленского фигурирует экс-главком Залужный

Чаще всего в роли преемника Владимира Зеленского в средствах массовой информации фигурирует экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, однако есть и другие потенциальные кандидаты на пост президента Украины. Возможных сменщиков Зеленского перечислил в своем посте в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

По словам Юнашева, фигура Залужного популярна в народе, однако часть сторонников могла отвернуться от него после того, как бывший глава ВСУ уехал в Европу.

Также среди потенциальных лидеров Украины Юнашев назвал внесенных в список террористов и экстремистов в России блогера-популиста Алексея Арестовича, бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова и главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Журналист не исключил, что в случае президентских выборов свою кандидатуру выдвинет и такой «сбитый летчик», как Юлия Тимошенко.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного и отметил, что популярность второго в два раза превышает показатели первого.