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13:28, 27 февраля 2025Россия

В России перечислили возможных сменщиков Зеленского

Журналист Юнашев: В роли преемника Зеленского фигурирует экс-главком Залужный
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Чаще всего в роли преемника Владимира Зеленского в средствах массовой информации фигурирует экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, однако есть и другие потенциальные кандидаты на пост президента Украины. Возможных сменщиков Зеленского перечислил в своем посте в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

По словам Юнашева, фигура Залужного популярна в народе, однако часть сторонников могла отвернуться от него после того, как бывший глава ВСУ уехал в Европу.

Также среди потенциальных лидеров Украины Юнашев назвал внесенных в список террористов и экстремистов в России блогера-популиста Алексея Арестовича, бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова и главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Журналист не исключил, что в случае президентских выборов свою кандидатуру выдвинет и такой «сбитый летчик», как Юлия Тимошенко.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного и отметил, что популярность второго в два раза превышает показатели первого.

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