Путин сравнил рейтинг Зеленского и Залужного

Путин заявил, что рейтинг Зеленского в два раза меньше, чем у Залужного

Президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину сравнил рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«У Зеленского рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный — бывший командующий вооруженными силами Украины», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также обвинил Зеленского в уклонении от переговоров по мирному урегулированию. «Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения», — пояснил глава государства, добавив, что после этого не будет оснований не проводить выборы. Он напомнил, что сегодня отмена выборов на Украине объясняется введенным в стране военным положением.

