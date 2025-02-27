В России предложили механизм воздействия на компании с теневой занятостью

РБК: Власти РФ предложили рычаг понуждения для компаний с теневой занятостью

В России предложили расширить перечень оснований, по которым контрольный органы могут назначать выездные проверки соблюдения трудового законодательства. Об этом пишет РБК.

Минтруд предложил дополнить существующий перечень индикаторов риска в трудовом праве, которые являются инструментом рискориентированного подхода к контролю за бизнесом. Уточнятся, что сейчас действует мораторий на проведение внеплановых проверок, объекты, в отношении которых выявлены индикаторы риска, являются исключением.

Ведомство считает, что индикаторы следует расширить пунктом: поступление протокола межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, содержащий информацию о признаках такой занятости в компании, в частности, неоформление трудового договора, — при условии, что контролируемое лицо или его представитель не явились на заседания комиссии два и более раз в течение полугода.

Новый индикатор поможет повысить эффективность работы по противодействию нелегальной занятости, рассчитывают в Минтруда. «В случае расширения индикаторов риска информация, выявленная межведомственными комиссиями, может быть направлена на рассмотрение в Роструд для принятия мер уже в рамках осуществления трудового надзора. Инспекция после проведения оценки полученной информации будет вправе по согласованию с прокуратурой провести проверку», — заявили РБК.

Ранее в пресс-службе Федеральной налоговой службы сообщили, что в 2024 году поступление налогов в бюджетную систему России выросло до 56,3 триллиона рублей. Так, за год стали собирать больше налогов на 20,3 процента.

