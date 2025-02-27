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09:28, 27 февраля 2025Экономика

В России стали собирать больше налогов

ФНС: Поступление налогов в бюджет России в 2024 году выросло на 20,3 %
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В 2024 году поступление налогов в бюджетную систему России выросло до 56,3 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).

За год стали собирать больше налогов на 20,3 процента. Поступления в федеральный бюджет (порядка 44 процентов всех налогов и взносов, которые обрабатывает ведомство), увеличились на 26,1 процента, до 24,8 триллиона рублей. В региональные и местные бюджеты субъектов заплатили 18,7 триллиона рублей (плюс 13,1 процента), а бюджеты Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — 12,8 триллиона рублей.

Большую часть поступлений составили налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 29,1 процента и 12,6 триллиона рублей (плюс 27,9 процента год к году). В тройку также вошли НДС — 20,1 процента поступлений (8,7 триллиона рублей, плюс 21,6 процента) и НДФЛ с долей в 19,3 процента (8,4 триллиона рублей, плюс 28,1 процента).

Как отмечают в ведомстве, сборы НДФЛ в прошедшем году выросли преимущественно за счет увеличения зарплат на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы. Благодаря этой тенденции сборы налога увеличились на 25,2 процента, или на 1,4 триллиона рублей.

В 2025 году в России начнет действовать расширенная прогрессивная шкала налогообложения. Россияне с ежегодным доходом до 2,4 миллиона рублей будут уплачивать НДФЛ в бюджет по ставке в 13 процентов, с доходом от 2,4 до 5 миллионов — по ставке в 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — в 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — в 20 процентов. Самые большие налоги будут платить те, кто получает более 50 миллионов рублей.

В Минфине полагают, что поступления в госказну от расширения прогрессивной шкалы НДФЛ составят в общей сложности 336 миллиардов рублей. Сборы с этого налога, как ожидают в ведомстве, в результате нововведений превысят показатель 2024-го в 2,6 раза.

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