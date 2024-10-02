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07:52, 2 октября 2024Экономика

Поступления в бюджет от прогрессивного НДФЛ оценили

Минфин: в 2025 году сборы от расширения прогрессии НДФЛ составят 336 млрд рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2025 году поступления в федеральный бюджет от НДФЛ вырастут в 2,6 раза в годовом выражении. Так доходы казны оценили в Министерстве финансов, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее основная часть поступлений НДФЛ, который рассчитывался по ставке в 13 процентов, поступала в региональные бюджеты, и лишь сборы по ставке в 15 процентов, применявшейся к доходам свыше пяти миллионов рублей в год, получала федеральная казна. После введения в стране прогрессивной шкалы налога центру стали передавать дополнительные сборы.

По оценкам Минфина, расширение шкалы НДФЛ принесет федеральному бюджету в 2025 году 336 миллиарда рублей. Вместе с ростом налога с прибыли контролируемых физлицами иностранных компаний (КИК) поступления вырастут до 420 миллиардов рублей.

Помимо расширения прогрессивной шкалы НДФЛ,бюджет будет получать больше за счет повышения зарплат на фоне высокой инфляции и дефицита кадров, отмечают в ведомстве. Также на него повлияет рост ключевой ставки, от которой зависят ставки по банковским вкладам и, соответственно, доходы их владельцев.

По данным ФНС, за первые пять месяцев 2024 года суммарный объем поступлений в российский бюджет от НДФЛ увеличились на 35 процентов и достигли уровня в 2,6 триллиона рублей. Большая часть вышеуказанных поступлений идет в региональные и местные бюджеты — по месту регистрации компании. На федеральный уровень поступает только так называемый «налог на богатых».

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      Вячеслав Агапов
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