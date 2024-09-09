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11:38, 9 сентября 2024Экономика

Поступления в российский бюджет от НДФЛ резко выросли

ФНС: поступления в российский бюджет от НДФЛ выросли на 35 % в январе-мае

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарный объем поступлений в российский бюджет от Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,6 триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Уточняется, что большая часть вышеуказанных поступлений идет в региональные и местные бюджеты — по месту регистрации компании. На федеральный уровень поступает только так называемый «налог на богатых», то есть тех россиян, годовые оклады которых составляют более 5 миллионов рублей.

Состоятельные граждане платят 15 процентов с превышения этого порога. В итоге проценты с этой разницы идут в федеральный бюджет. За январь-май эта сумма составила 57 миллиардов рублей, следует из статистики ведомства. Подчеркивается, что за первые пять месяцев 2024-го поступления в бюджет от НДФЛ уже превысили планку, установленную по итогам всего 2023 года. Тогда в казну от этого налога удалось собрать 1,9 триллиона рублей.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что в январе-августе суммарные доходы российского бюджета, по предварительной оценке, выросли на 35,5 процента год к году и составили 23,029 триллиона рублей. За этот период нефтегазовые поступления увеличились на 56,2 процента (до 7,555 триллиона), а ненефтегазовые — на 27,3 процента (до 15,473 триллиона).

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