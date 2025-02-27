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11:16, 27 февраля 2025Россия

В России пропавшего почти два года назад подростка нашли у пожилой пары

В Омской области пропавшую в 2023 году 17-летнюю девушку нашли у пожилой пары
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Омской области у пожилой пары нашли пропавшую почти два года назад 17-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Девушка ушла из дома в селе Индейка Калачинского района в сентябре 2023 года. О ее обнаружении сообщил житель Москаленского района — он рассказал, что подросток проживает в его семье. Оказалось, что пожилая супружеская пара приютила 17-летнюю незнакомку у себя и не знала о ее исчезновении.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех причин ухода девочки из своего дома, где она проживала с матерью и ее сожителем. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли за две с половиной тысячи километров от дома. На розыск ребенка ушла почти неделя, подростка обнаружили в Подмосковье.

ЖЗЛ
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