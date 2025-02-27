В России высказались о выгоде от сотрудничества с США в Арктике

Депутат Делягин назвал выгодным сотрудничество России и США в Арктике

Россия и США могут помочь друг другу в освоении природных ресурсов Арктики, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Михаил Делягин. В частности, он указал на способность Штатов привлечь международные компании к работе в этом регионе.

«Сотрудничество в Арктике, вероятно, будет строиться вокруг добычи нефти и газа на нашем шельфе. Дело в том, что американцы могут привлечь к сотрудничеству международные компании, владеющие необходимыми технологиями. У нас же доступ к ним ограничен», — объяснил политик.

Также он допустил совместную добычу других природных ресурсов. Депутат отметил, что у России есть большой опыт в этом направлении, которым она могла бы поделиться.

«Возможно, имеется ввиду и освоение ресурсов в какой-нибудь Гренландии. Мы это делать умеем, а у Штатов опыта нет», — сказал Делягин.

Ранее в США заявили о преимуществе России перед США и Канадой в Арктике. Отмечалось, что страна обладает широкой сетью арктических военных баз и портов, новейшими вооружениями и самым большим в мире ледокольным флотом, включающим более 30 судов, среди которых есть корабли с ядерными силовыми установками.