В США заявили о преимуществе России над США и Канадой в Арктике

WSJ: Россия побеждает США и Канаду в гонке за доминирование в Арктике

Россия имеет серьезное преимущество над США и Канадой и побеждает в гонке за доминирование в Арктике. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Газета заметила, что по сравнению с Соединенными Штатами и Канадой Россия обладает широкой сетью арктических военных баз и портов, новейшими вооружениями и самым большим в мире ледокольным флотом, включающим более 30 судов, среди которых есть корабли с ядерными силовыми установками. В то же время у США всего три арктических ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара на борту.

По оценкам WSJ, в арктической зоне Северной Америки нет необходимой ни военной, ни гражданской инфраструктуры. Так в газете обратили внимание, что сеть спутников, наземных радаров и военно-воздушных баз Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) устарела и неспособна обнаруживать российские новейшие гиперзвуковые ракеты. Также у США нет арктических глубоководных портов для приема крупных контейнеровозов, а на большей части американского штата Аляска нет автомобильных или железных дорог, что затрудняет доступ на Крайний Север.

В свою очередь Канада владеет одним портом, обеспечивающим выход к Северному Ледовитому океану, а канадские аэропорты в Арктике оборудованы грунтовыми взлетно-посадочными полосами, что делает их непригодными для грузовых или реактивных самолетов.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты занимают слабые позиции в Арктике по сравнению с Россией. Он отметил, что российская сторона владеет более чем 60 ледоколами против двух у США.

Заявление Уолтца прозвучало в качестве объяснения притязаний Трампа на Гренландию. Советник американского президента пояснил, что Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике, от которого зависит национальная безопасность страны.