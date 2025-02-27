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20:29, 27 февраля 2025Экономика

В российском городе отказались ставить памятник нерожденному ребенку

В Воронеже отказались ставить памятник нерожденному ребенку
Мария Черкасова

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Воронеже отказались ставить памятник нерожденному ребенку. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на заявление автора проекта архитектора Дмитрия Абрамова.

Автор отметил, что прошедшая в администрации города комиссия по культурному наследию предпочла этому монументу арт-пространство группы «Сектор Газа». По словам Абрамова, «чиновничьи взгляды не совпадают со взглядами федеральными». Саму идею памятника нерожденному ребенку член комиссии прокомментировала словами: «Сейчас еще каждому прохожему начнут памятники ставить».

При этом архитектор пожаловался на выбор властей касательно памятника «Сектору Газа». Он напомнил, что в песнях этой группы пелось об алкоголе и наркотиках, а также про аборты. «Вот, например, песня "Аборт или роды". Припев такой: "Аборт или роды? Аборт или роды? Аборт!"» — пожаловался Абрамов.

Он добавил, что не собирается оставлять идею установки памятника. Вместе со скульптором Лейлой Фроловой он планирует обратиться «к кому-то поближе к Кремлю».

Ранее воронежское отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) обратилось в прокуратуру с просьбой проверить действия мэра города Сергея Петрина, вынесшего на городское голосование вопрос строительства памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою. В обращении пожаловались, что репертуар панк-коллектива способствует в том числе пропаганде «бессмысленности жизни».

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