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09:49, 27 февраля 2025Россия

В российском городе сына участника СВО с инвалидностью затравили в школе

Ura.ru: В Невьянске сына участника СВО с инвалидностью затравили в школе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В городе Невьянск Свердловской области сына участника специальной военной операции (СВО) с инвалидностью затравили в школе. Об этом сообщила мать мальчика в беседе с Ura.ru.

Россиянка отметила, что ребенок родился с гипоксией из-за родовой травмы. Сейчас у 11-летнего третьеклассника задержка психического развития, умственная отсталость и дизартрия (нарушение произносительной стороны речи). Во втором классе его оставляли на второй год.

Издевательства над мальчиком начались, когда он перешел в новый класс. Родительница предположила, что зачинщиком является один одноклассник. «Сняли с него шапку, ботинки, рюкзак и перекинули за забор частного дома. Ребенка забирали в истерике. Я классного руководителя просила разобраться, а мне говорили: "Не интересует, что происходит за забором"», — поделилась женщина.

По ее словам, над сыном издеваются еще и из-за того, что ему купили школьные принадлежности с Чебурашкой. У мальчика этот персонаж мультфильма ассоциируется с отцом, ушедшим на фронт добровольно год назад.

В школе же ребенку дают плохую характеристику, но мать уверяет, что ее ни разу не вызывали к директору из-за поведения сына.

Полиция Свердловской области начала проверку по заявлению родительницы.

Ранее стало известно, что бойца спецоперации из Екатеринбурга объявили дезертиром за спасение дочери из детдома.

ЖЗЛ
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