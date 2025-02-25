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10:35, 25 февраля 2025Россия

Не бросившего шестилетнюю дочь в детдоме бойца СВО объявили дезертиром

Бойца СВО из Екатеринбурга Саламатова объявили дезертиром за спасение дочери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бойца специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга Ивана Саламатова объявили дезертиром из-за того, что он не бросил шестилетнюю дочь в детдоме. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям российского агентства, горожанин остался единственным родителем для девочки. Спасая ее, он попытался уволиться со службы, однако столкнулся с бюрократическими проволочками.

Саламатов отметил, что пошел на фронт добровольно в 2022 году. На «гражданке» его ожидали жена с дочерью и сын женщины от первого брака. За время службы отношения с супругой разладились, признался уралец. Однако он продолжал оказывать финансовую помощь детям, приезжая в отпуск, он задаривал их гаджетами, телевизорами и другими вещами.

Жена участника СВО начала злоупотреблять алкоголем и распродала всю технику. Мужчина заново приобрел все детям, однако этот шаг не спас семью от развала. Жительницу Екатеринбурга лишили родительских прав — старшего сына забрала под опеку мать женщины, а девочку направили в детдом.

В декабре прошлого года Саламатов решил забрать ребенка и попросил уволить его со службы. Командование части объяснило, что, поскольку мужчина был мобилизован, отозвать его может лишь призывная комиссия Свердловской области. Кроме того, поскольку Саламатов вовремя не приехал в зону боевых действий, его объявили самовольно покинувшим часть.

Сейчас житель Екатеринбурга не получает никаких денег и не может устроиться на работу. В скором времени ему проведут военно-врачебную комиссию.

Ранее сообщалось, что в Орске бойцу спецоперации аннулировали сертификат на новый дом взамен затопленного.

ЖЗЛ
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