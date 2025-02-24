Лишившийся дома боец СВО обратился к чиновникам со словами «сделали меня бомжом»

В Орске бойцу СВО аннулировали сертификат на новый дом взамен затопленного

В Орске лишившемуся дома из-за паводка бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине аннулировали сертификат на новое жилье. Об этом пишет Orsk.ru.

По словам россиянина, его дом затопило в апреле 2024 года, в результате чего здание признали не подлежащим к проживанию. Дом должны были снести, а мужчине выдали сертификат на приобретение нового жилья.

Как пишет издание, в январе 2025 года он заключил договор купли-продажи квартиры и убыл на СВО, но вскоре узнал от риелтора, что сертификат аннулирован.

«Свой дом я передал, как этого требует закон, городу Орску. Также выяснилось, что когда я находился на СВО, была создана комиссия, без уведомления меня. Мой дом перевели под капитальный ремонт и глава города подписал этот документ (...) То есть я дом передал городу, и сертификат еще обнулили. В то время, когда я защищаю Отечество, Россию, меня сделали бомжом», — заявил россиянин.

Глава российского города Артем Воробьев отметил, что обычно такие спорные вопросы решаются в суде, но пообещал проработать вопрос вместе с прокуратурой и региональным минстроем.

Ранее дочь участника СВО из Новосибирска оказалась под угрозой выселения из квартиры. Городская администрация подала в суд на покупателей однокомнатной квартиры с требованием признать недвижимость муниципальной, но позднее заявила об отзыве иска.