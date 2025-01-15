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12:49, 15 января 2025Россия

Дочь российского участника СВО оказалась под угрозой выселения из квартиры

Мэрия Новосибирска заявила об отзыве иска о праве на квартиру дочери бойца СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Дочь участника специальной военной операции (СВО) на Украине оказалась под угрозой выселения из квартиры из-за мошенников. Об этом пишет НГС.

По данным издания, городская администрация подала в суд на покупателей однокомнатной квартиры с требованием признать недвижимость муниципальной. По заявлению представителей мэрии в суде, квартира была приобретена незаконно.

Мэр российского города Максим Кудрявцев позднее заявил, что россиянка оказалась под угрозой выселения из квартиры из-за действий аферистов, которые незаконно провели сделку с жильем. Он заверил, что иск о праве на квартиру дочери бойца СВО намерены отозвать.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. «Преступники не уйдут от ответственности», — написал Кудрявцев.

Ранее в Бурятии после доклада президенту России Владимиру Путину возбудили уголовное дело по факту выселения семьи участника специальной военной операции из предоставленного им ведомственного жилья.

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