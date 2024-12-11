В России завели дело из-за выселения семьи бойца СВО. До этого Путин обещал разобраться с ситуацией

В Бурятии завели уголовное дело после доклада Путину о выселении семьи бойца СВО

В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту выселения семьи участника специальной военной операции (СВО) из предоставленного им ведомственного жилья. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность»). Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и мерах, принятых для защиты прав участника СВО и его семьи.

Боец 20 лет проработал в МЧС

Во время заседания Совета по правам человека (СПЧ) президенту России Владимиру Путину рассказали о жителе Бурятии, который отправился в зону проведения спецоперации. Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова подчеркнула, что боец 20 лет проработал в МЧС России. Однако сейчас семью мужчины по решению суда пытаются выселить из служебной квартиры.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Глава государства напомнил о мерах поддержки участников СВО, а также пообещал разобраться в ситуации. Путин назвал подобное поведение странным, так как в России предусмотрено множество инструментов поддержки бойцов, которые рискуют жизнью на фронте.

Предложение не выселять участников СВО и членов их семей из служебного жилья, во всяком случае, на время, пока они выполняют этот долг перед Родиной, это абсолютно правильное предложение Владимир Путин президент России

«Не вижу здесь никакой большой нагрузки для тех учреждений, где такие вопросы будут возникать. Так что обязательно поддержу», — подчеркнул президент.

Путин указал на важность эмоционального состояния бойцов

Путин отметил, что от того, как чувствуют себя семьи военных, зависит эмоциональное состояние бойцов, а следовательно, эффективность их работы.

Одно дело, когда он уверен в том, что с его семьей все нормально, все хорошо, она защищена. Другое дело, когда он переживает за то, что с ними происходит Владимир Путин президент России

«Мне кажется, не надо быть никаким психологом, чтобы понять разницу этого внутреннего состояния человека», — убежден глава государства.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ноябре Путин подписал указ об увеличении размера выплат участникам специальной военной операции, получившим инвалидность вследствие ранения. «Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым», — прокомментировали в Кремле.