Путин увеличил размер единовременной выплаты бойцам СВО с инвалидностью

Путин увеличил размер выплат получившим инвалидность из-за ранения бойцам СВО

Президент России Владимир Путин увеличил размер выплат участникам специальной военной операции, получившим инвалидность вследствие ранения. Текст указа главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, получившим инвалидность бойцам будут выплачивать четыре миллиона рублей. Эта сумма будет включать в себя выплату, назначаемую при получении ранения или травмы.

Указ вступает в силу 14 ноября и имеет обратное действие. В этом случае недостающая часть выплаты будет выплачиваться фондом «Защитники Отечества».

Ранее правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО за ранение. Военнослужащие будут получать от ста тысяч до миллиона рублей в зависимости от тяжести ранения.