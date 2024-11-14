Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 14 ноября 2024Россия

Путин увеличил размер единовременной выплаты бойцам СВО с инвалидностью

Путин увеличил размер выплат получившим инвалидность из-за ранения бойцам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Президент России Владимир Путин увеличил размер выплат участникам специальной военной операции, получившим инвалидность вследствие ранения. Текст указа главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, получившим инвалидность бойцам будут выплачивать четыре миллиона рублей. Эта сумма будет включать в себя выплату, назначаемую при получении ранения или травмы.

Указ вступает в силу 14 ноября и имеет обратное действие. В этом случае недостающая часть выплаты будет выплачиваться фондом «Защитники Отечества».

Ранее правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО за ранение. Военнослужащие будут получать от ста тысяч до миллиона рублей в зависимости от тяжести ранения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он думает про выборы, а не про победу». Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за Зеленского

      Заказчика двух российских предпринимателей осудили на 20 лет

      Российский фондовый рынок перешел к падению

      Малкин получил золотую клюшку

      В Польше назвали поведение властей Украины недостойным по одной причине

      Колонны российской техники с десантом вошли в Купянск

      Имущество осужденного за рекордную взятку бывшего следователя решили изъять в казну России

      Популярный российский блогер извинился за возмутившую главу «Спаса» шутку

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Ушедшего на СВО главу российского района опознавали в два этапа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше