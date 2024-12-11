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10:29, 11 декабря 2024Силовые структуры

После выселения семьи участника СВО из предоставленного им ранее жилья завели дело

В Бурятии следователи завели дело после выселения семьи участника СВО из жилья
Варвара Митина (редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Бурятии следователи завели уголовное дело после выселения семьи участника специальной военной операции (СВО) из предоставленного им ранее ведомственного жилья. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность»). Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и мерах, принятых для защиты прав участника СВО и его семьи.

Ранее на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что в Бурятия выселили семью участника СВО из предоставленного им ранее жилья. Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова рассказала, что боец 20 лет проработал в МЧС России. Президент страны Владимир Путин велел разобраться в этой ситуации.

Ранее Бастрыкин заинтересовался делом о выселении из дома семьи участника СВО из Челябинской области. Он запросил доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав родителей бойца.

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